Die Topspiele im Unterhaus

Tiroler Gipfeltreffen im Tivoli zwischen Wacker und Imst, Satzball für St. Johann

Der torgefährliche Imst-Verteidiger Thomas Kofler (rot) gastiert am Freitag bei Ex-Club FC Wacker – im Herbst hatten die Innsbrucker vor 3800 Fans mit 1:0 die Nase vorne.
© Toni Zangerl
Michael PipalDaniel Lenninger

Von Michael Pipal, Daniel Lenninger

Die besten Tiroler Amateur-Teams, der FC Wacker und der SC Imst, kreuzen vor erwarteten 4000 Fans im Tivoli Stadion die Schwerter. tt.com-Leader St. Johann kann den Aufstieg so gut wie fixieren. Mayrhofen braucht im Duell mit Natters dringend Punkte.

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