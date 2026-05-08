Die Topspiele im Unterhaus
Tiroler Gipfeltreffen im Tivoli zwischen Wacker und Imst, Satzball für St. Johann
Der torgefährliche Imst-Verteidiger Thomas Kofler (rot) gastiert am Freitag bei Ex-Club FC Wacker – im Herbst hatten die Innsbrucker vor 3800 Fans mit 1:0 die Nase vorne.
© Toni Zangerl
Die besten Tiroler Amateur-Teams, der FC Wacker und der SC Imst, kreuzen vor erwarteten 4000 Fans im Tivoli Stadion die Schwerter. tt.com-Leader St. Johann kann den Aufstieg so gut wie fixieren. Mayrhofen braucht im Duell mit Natters dringend Punkte.