Eröffnung am 8. Mai

Ötzi-Dorf feiert 35 Jahre Ötzi-Fund: Saisonstart mit Jubiläums-Programm

Ötzi-Dorf-Geschäftsführer Leonhard Falkner am nachgebauten Fundort des Ötzi im Freiluft-Archäologiepark in Umhausen.
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Alexander Paschinger

Von Alexander Paschinger

Das Ötzi-Dorf und der Greifvogelpark in Umhausen eröffnen am 9. Mai ihre neue Saison und feiern das 35-jährige Jubiläum des berühmten Ötzi-Fundes. Bis Oktober erwartet Besucher ein vielfältiges Programm – von archäologischen Foren über Familienfeste bis hin zum großen Ötzi-Fund-Tag.

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