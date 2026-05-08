Ötzi-Dorf feiert 35 Jahre Ötzi-Fund: Saisonstart mit Jubiläums-Programm

Das Ötzi-Dorf und der Greifvogelpark in Umhausen eröffnen am 9. Mai ihre neue Saison und feiern das 35-jährige Jubiläum des berühmten Ötzi-Fundes. Bis Oktober erwartet Besucher ein vielfältiges Programm – von archäologischen Foren über Familienfeste bis hin zum großen Ötzi-Fund-Tag.