Daniela Rief als neue Vize-Bürgermeisterin in Reutte angelobt

In Reutte gibt es eine neue 2. Bürgermeister-Stellvertreterin: Daniela Rief wurde kürzlich in ihr Amt eingeführt. Die Angelobung erfolgte durch Bezirkshauptfrau Katharina Rumpf. Sie folgt auf den zurückgetretenen Klaus Schimana.

Reutte – Daniela Rief wurde nach dem Rücktritt von Klaus Schimana zur neuen 2. Bürgermeister-Stellvertreterin der Stadtgemeinde Reutte gewählt. Rief gehört dem Reuttener Gemeinderat bereits in ihrer zweiten Periode an. Die Bezirkshauptfrau Katharina Rumpf nahm nun die Angelobung vor. Anwesend waren auch Bürgermeister Günter Salchner und Gemeinderevisor Christoph Fringer. Rief leistete im Rahmen der Feier das Gelöbnis auf die Bundes- und Landesverfassung.

Bezirkshauptfrau Rumpf gratulierte der neuen Amtsinhaberin: „Ich gratuliere Daniela Rief zur Übernahme dieser verantwortungsvollen Aufgabe und wünsche ihr für ihre Tätigkeit als 2. Bürgermeister-Stellvertreterin viel Erfolg, Freude und eine gute Zusammenarbeit zum Wohle der Stadtgemeinde Reutte.“