Einmal ein positives Zeugnis: Rechnungshof lobt neues Schulzentrum in Lienz

Die Baukosten für das neue Schulzentrum Lienz-Nord haben sich zwar um 2,5 Millionen Euro erhöht, aber der Bundesrechnungshof bezeichnet die Mehrkosten als plausibel und stellt Lienz unter Bürgermeisterin Elisabeth Blanik ein positives Zeugnis aus. Trotzdem kritisiert er auch Mängel beim Kostenmanagement.