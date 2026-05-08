Auf geplatzten Olympia-Traum folgt das Karriereende: „Schließe Kapitel“

„Heute schließe ich eines der wichtigsten Kapitel meines Lebens ab.“ Mit diesen Worten verkündete Speed-Spezialist Henrik von Appen auf Instagram sein Karriereende. Der Chilene, der mit seinen Resultaten in seiner Heimat Ski-Geschichte schrieb, löste im vergangenen Winter mit seinem 16. Platz in der legendären Lauberhornabfahrt in Wengen das Ticket für die Olympischen Spiele. Doch im letzten Weltcup-Rennen vor den Winterspielen verletzte sich der 31-Jährige bei einem Sturz in Crans Montana schwer am Knie.

Der Traum von den Rennen in Bormio platzte. „Mein Körper ist zu kaputt, um um Medaillen zu kämpfen. Deshalb habe ich mich zusammen mit meinem geliebten Team entschieden, meine olympischen Ambitionen nicht weiterzuverfolgen und die Saison vorzeitig zu beenden“, schrieb der Chilene damals.

Jetzt zog er daraus die Konsequenzen: „Nach vielen Jahren, in denen ich diesen Traum verfolgt habe, ist es nun an der Zeit, meine Karriere als professioneller Skifahrer zu beenden. Es war keine leichte Entscheidung, aber ich habe sie mir sehr gut überlegt. Ich gehe mit Stolz: jedes Training, jede überwundene Verletzung, jeden Start, jeden Sturz und jeden kleinen Schritt nach vorn, der mich hierher gebracht hat.“

In seinen Abschiedsworten schwingen nicht nur Stolz, sondern auch ein wenig Wehmut mit: „Chile weltweit zu vertreten, war die größte Ehre meiner Karriere. Ich hoffe, ich konnte zukünftige Generationen dazu inspirieren, daran zu glauben, dass man auch von weit her mit den Besten der Welt mithalten kann. Dies ist kein Abschied vom Skifahren, sondern der Beginn eines neuen Kapitels.“ (TT.com)