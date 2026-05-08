Hunderte Tänzer in Tirol
Die Magie des Tango: „Es ist ein Gefühl, als wäre man dabei auf einem anderen Stern“
Auch in den Pausen wird getanzt – wenn es das Wetter zulässt, draußen vor den Türen des Hauses der Musik in Innsbruck. Das Foto entstand bei einem früheren Tango-Festival.
© Gaz Blanco
Ein Tanz, bei dem innerhalb weniger Momente magische Verbindungen entstehen können: Nur der Tango ermöglicht dieses Gefühl. Drei Tage lang wird es die Besucher von „La Locura“ in Innsbruck überwältigen. Joachim Tschütscher, künstlerischer Leiter des Festivals und Tango-„Botschafter“ in Tirol, hat dafür die besten Musikensembles verpflichtet.