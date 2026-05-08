Unruhe bei den Königlichen: Valverde dementierte Schlägerei mit Real-Kollegen Tchouameni

Madrid – Nach Medienberichten über Handgreiflichkeiten in der Kabine von Real Madrid hat Federico Valverde betont, sein Teamkollege Aurelien Tchouameni habe ihn nicht geschlagen und er ihn auch nicht. „Während des Streits stieß ich versehentlich mit der Stirn gegen einen Tisch und zog mir dabei eine kleine Schnittwunde zu, die einen Routinebesuch im Krankenhaus erforderte“, schrieb Valverde auf Instagram. Tchouameni äußerte sich zunächst nicht zu der Fehde.

© Instagram/fedevalverde

Valverde bedauerte den Vorfall. „Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, denn die Situation schmerzt mich, der Moment, den wir gerade durchmachen, schmerzt mich“, fügte der Uruguayer hinzu und beklagte, dass jemand den Vorfall sofort den Medien gesteckt habe. „In einer normalen Kabine kommen solche Dinge vor und werden intern geklärt, ohne an die Öffentlichkeit zu gelangen. Offensichtlich steckt jemand dahinter, der die Geschichte schnell verbreitete“, klagte Valverde.

Aufgeheizte Stimmung in sportlicher Krise

Spanische Sportmedien hatten zuvor von einer blutenden Platzwunde am Kopf berichtet, die von Ärzten noch vor Ort habe genäht werden müssen. Real teilte mit, Valverde habe ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten und werde sich zehn bis 14 Tage erholen müssen. Intern hätten den Vorfall mehrere Spieler des Teams von ÖFB-Star David Alaba als den schwerwiegendsten bezeichnet, den es je auf dem Trainingsgelände gegeben habe, schrieb die Sportzeitung „Marca“. Valverde habe Tchouameni zunächst den Handschlag verweigert. Dies habe zu einer sehr feindseligen Trainingseinheit geführt, die in einer heftigen Auseinandersetzung in der Kabine gegipfelt habe. Schon am Mittwoch sollen die beiden im Training aneinandergeraten sein.

Real bestätigte, dass ein Disziplinarverfahren gegen beide Spieler eingeleitet wurde. Das Duo könnte für den Clasico gegen Spitzenreiter FC Barcelona am Sonntag suspendiert werden. Barca kann im Gipfeltreffen den erneuten Gewinn der Meisterschaft vorzeitig perfekt machen. Real droht eine titellose Saison. (APA/dpa)