Zufriedene Bilanz bei 100. Versammlung des Gemeindeverbands des BKH St. Johann

Ende April wurde in St. Johann ein Jubiläum begangen: Der Gemeindeverband des Bezirkskrankenhauses St. Johann versammelte sich zum 100. Mal. Vertreter der 20 zugehörigen Gemeinden tauschten sich zur gemeinsamen Verantwortung für die Gesundheitsversorgung im Bezirk aus.

St. Johann – Anlässlich der 100. Versammlung zogen die Verantwortlichen Bilanz dazu, wie sich das Bezirkskrankenhaus St. Johann über die Jahre entwickelt hat - und sie fällt äußerst zufrieden aus.

Aber: Wofür ist der Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol überhaupt zuständig? Er ist Rechtsträger und Eigentümer des Bezirkskrankenhauses. Ihm gehören sämtliche 20 Gemeinden des Bezirkes Kitzbühel an. Die erste Verbandsversammlung wurde am 24. Oktober 1984 abgehalten.

Seither hat sich der Verband kontinuierlich weiterentwickelt und bildet heute die zentrale strukturelle Grundlage für den Betrieb und die strategische Weiterentwicklung des Bezirkskrankenhauses. Die Vollversammlung tagt mindestens zweimal jährlich und ist das zentrale Steuerungsorgan des Gemeindeverbandes.

„Beständigkeit und Zusammenhalt“

„Die 100. Verbandsversammlung ist ein starkes Zeichen für die Beständigkeit und den Zusammenhalt der Gemeinden im Bezirk Kitzbühel. Seit mehr als vier Jahrzehnten übernehmen die Gemeinden gemeinsam Verantwortung für eine leistungsfähige, wohnortnahe und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung“, betont Verbandsobmann Bürgermeister Paul Sieberer anlässlich des Jubiläums in einer Aussendung.

„Das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol ist heute nicht nur ein unverzichtbarer Pfeiler der medizinischen Versorgung in der Region, sondern auch ein Haus, das für Innovation, hohe Patientenzufriedenheit und vor allem für wirtschaftliche Stabilität steht. Dies verdanken wir unseren äußerst tüchtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“

Vorreiter bei Digitalisierung und KI

Das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol zählt seit jeher zu den wichtigen Innovationsmotoren im regionalen Gesundheitswesen, heißt es in der Aussendung weiter. Sowohl medizinisch als auch organisatorisch befinde sich das Haus auf einem konstant hohen Entwicklungsniveau. Der eingeschlagene Innovationskurs werde konsequent fortgesetzt – unter anderem durch den Einsatz moderner Technologien und Künstlicher Intelligenz.

Auch wirtschaftlich zeige sich das Krankenhaus stabil: Im Rechnungsabschluss 2025 wurden erstmals bei den Erlösen die 100 Millionen € Marke überschritten, das Betriebsergebnis lt. KAG beläuft sich auf rund – 1,2 Millionen Euro. Damit ist das BKH St. Johann in Tirol das wirtschaftlich erfolgreichste Krankenhaus Tirols.

Keine offenen Pflege-Stellen

Besonders erfreulich ist für die Verantwortlichen auch die Entwicklung als Arbeitgeber. Derzeit bestünden im Pflegebereich keine offenen Stellen, gleichzeitig liege eine Warteliste von rund 60 qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern im Pflegedienst vor.

Zusammenfassend zeige die 100. Verbandsversammlung eindrucksvoll, wie erfolgreich das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol den Spagat zwischen hoher medizinischer Versorgungsqualität, sehr hoher Patientenzufriedenheit, motivierten und kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Innovationskraft sowie wirtschaftlicher Verantwortung meistert.

„Dank gilt den MitarbeiterInnen“

„Unser Dank gilt allen 20 Verbandsgemeinden, den Mitgliedern der Gremien und vor allem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres Krankenhauses. Sie alle tragen dazu bei, dass sich das BKH St. Johann in Tirol so positiv entwickeln konnte und auch für die Zukunft stark aufgestellt ist“, so Verwaltungsdirektor Christoph Pfluger im Namen der kollegialen Führung. (tt.com)