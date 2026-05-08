18.300 Spiele warten
Tennis-Saison startet: 872 Mannschaften schlagen in Tirol wieder auf
Es darf wieder gejubelt werden, zumindest auf einer Seite des Platzes. 2025 holten sich die Telfer Damen den Titel, sie starten kommende Woche.
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Spiel, Satz, Tiroler Mannschaftsmeisterschaft: Am Freitag startet die neue Tennis-Saison mit den Seniorenklassen. Insgesamt 2655 Begegnungen mit 18.300 Matches stehen auf Tirols Plätzen am Spielplan. Alles, was man zum Start wissen muss.