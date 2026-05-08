Elektromobilität: Nachhaltig handeln und wirtschaftlich profitieren

Von Isabella Krug

Elektromobilität erfreut sich großer Beliebtheit – nicht nur als Beitrag zum Klimaschutz, sondern auch aus wirtschaftlicher Perspektive. Vor allem die steigenden Treibstoffpreise rücken alternative Antriebe aktuell noch stärker in den Fokus von Unternehmen und beschleunigen die Auseinandersetzung mit nachhaltigen Mobilitätslösungen. Damit stellt sich immer häufiger die Frage, wie sich ökologische Ziele mit betriebswirtschaftlichen Überlegungen sinnvoll verbinden lassen. Ein genauer Blick zeigt: Die Rahmenbedingungen bieten dafür attraktive Ansatzpunkte.

Grundsätzlich werden Elektrofahrzeuge unternehmensrechtlich wie andere Anlagegüter behandelt. Die Anschaffungskosten sind zu aktivieren und über die Nutzungsdauer abzuschreiben. Steuerlich kommt dabei die sogenannte Luxustangente zur Anwendung: Kosten bis zu 40.000 Euro brutto können über mindestens acht Jahre verteilt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer degressiven Abschreibung, wodurch in den ersten Jahren höhere Beträge geltend gemacht werden können und sich der steuerpflichtige Gewinn entsprechend reduziert. Gerade in investitionsintensiven Phasen kann dies zu spürbaren Entlastungen führen.

Isabell Krug, Partnerin bei Deloitte in Tirol. © Die Fotografen

Vorsteuerabzugsvorteil

Ein wesentlicher Vorteil gegenüber klassischen Verbrennern zeigt sich beim Vorsteuerabzug. Für Anschaffungskosten bis zu 40.000 Euro brutto ist die Vorsteuer vollständig abzugsfähig, zwischen 40.000 und 80.000 Euro bleibt er zwar erhalten, wird jedoch eingeschränkt. Laufende Stromkosten sind hingegen unabhängig davon voll abzugsfähig, was sich insbesondere im laufenden Betrieb positiv bemerkbar macht. Zusätzlichen Anreiz schafft der Investitionsfreibetrag, der nachhaltige Unternehmensinvestitionen gezielt fördert. Bei einer Nutzungsdauer von mindestens vier Jahren können bis zum 31.12.2026 bis zu 22 % der Anschaffungskosten steuerlich berücksichtigt werden. Auch Investitionen in E-Ladestationen fallen unter diese Regelung – ein Anreiz, die notwendige Infrastruktur weiter auszubauen. Nicht zuletzt profitieren auch Verbraucher:innen von finanziellen Vorteilen. So entfällt beim Kauf eines Elektrofahrzeuges die Normverbrauchsabgabe (NoVA), was die Anschaffungskosten zusätzlich senkt.

Sachbezug in Überlegung

Ein weiterer Vorteil ergibt sich, wenn Arbeitnehmer:innen ein Firmenfahrzeug auch zur privaten Nutzung überlassen wird. Während bei Fahrzeugen grundsätzlich ein sogenannter Sachbezug entsteht, der die steuerliche Bemessungsgrundlage erhöht, entfällt dieser bei Elektrofahrzeugen vollständig. Somit entstehen weder zusätzliche Abgaben für Arbeitnehmer:innen noch Lohnnebenkosten auf der Arbeitgeberseite.

Auch beim Laden von Elektrofahrzeugen sowie bei der Anschaffung von Ladestationen gibt es steuerliche Vorteile. Unter bestimmten Voraussetzungen können sowohl Ladekosten als auch Investitionen in Ladeeinrichtung steuerlich begünstigt behandelt werden. Für das Doppelbudget 2027/2028 ist die Einführung eines Sachbezugs für Elektrofahrzeuge ab dem Jahr 2027 angekündigt. Dies ist gesetzlich jedoch noch nicht beschlossen.

Der Umstieg auf Elektromobilität ist also nicht nur ein Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit, sondern kann sich auch wirtschaftlich rechnen. Unternehmen können ökologische Verantwortung mit konkreten steuerlichen Vorteilen verbinden – und setzen damit ein klares Signal für eine zukunftsorientierte Mobilität.