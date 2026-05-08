Unterschiedliche Angaben

Nach Auffahrunfall am Rennweg in Innsbruck: Vespa-Fahrer als Zeuge gesucht

Innsbruck – Zu einem Auffahrunfall ist es am 24. April gegen 15.35 Uhr am Rennweg in Innsbruck gekommen, gab die Polizei erst am Freitag bekannt. Ein Fahrschulauto hielt vor einem Schutzweg, um eine Fußgängerin über die Straße zu lassen. Der unmittelbar dahinter fahrende 32-jährige österreichische Motorradlenker bremste ebenfalls, krachte jedoch mit dem Auto zusammen. Er stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Ein bislang unbekannter Vespa-Fahrer war als Ersthelfer vor Ort. Da die Aussagen der Beteiligten zum Unfallhergang voneinander abweichen, wird der Vespa-Fahrer dringend gebeten, sich bei der Polizei Innsbruck (059133/7591) zu melden.

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