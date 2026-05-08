Kriechmayr lässt die Katze aus dem Sack: So sieht die Zukunft des ÖSV-Stars aus

Linz – ÖSV-Speedstar Vincent Kriechmayr macht nach einigen Diskussionen um seinen persönlichen Betreuerstab doch noch weiter. Das kündigte der 34-jährige Ex-Weltmeister gegenüber dem Sender LT1 an. „Meine Karriere geht weiter. Ich möchte noch eine Saison dranhängen, wo ich noch mal alles, was ich habe, reinlege“, sagte Kriechmayr.