Leserbriefe an die TT
Brenner-Blockade spaltet: Das sagen die TT-LeserInnen zur geplanten Aktion am 30. Mai
Am 30. Mai wird eine Demonstration den Verkehr auf der Brennerautobahn von 11 bis 19 Uhr still legen.
© Rita Falk/Tiroler Tageszeitung
Die geplante Demo am Brenner sorgt in Tirol für hitzige Debatten: Während Kritiker massive Kosten und wirtschaftliche Schäden anprangern und sogar rechtliche Schritte gegen Initiator Karl Mühlsteiger fordern, feiern Unterstützer die Aktion am 30. Mai als Signal gegen den Transitverkehr. Das sagen die Leserinnen und Leser der TT.