Brenner-Blockade spaltet: Das sagen die TT-LeserInnen zur geplanten Aktion am 30. Mai

Die geplante Demo am Brenner sorgt in Tirol für hitzige Debatten: Während Kritiker massive Kosten und wirtschaftliche Schäden anprangern und sogar rechtliche Schritte gegen Initiator Karl Mühlsteiger fordern, feiern Unterstützer die Aktion am 30. Mai als Signal gegen den Transitverkehr. Das sagen die Leserinnen und Leser der TT.