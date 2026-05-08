Verordnungen häufen sich

Tote Schafe in Gschnitz: Schon wieder ein Wolf zum Abschuss freigegeben

(Symbolfoto)
© AFP

Die Tiroler Landesregierung hat am Freitag erneut eine Abschussverordnung für einen "Risikowolf" erlassen – diesmal im Bezirk Innsbruck-Land. Zuvor waren am Donnerstag in unmittelbarer Nähe von Wohngebäuden in der Gemeinde Gschnitz drei gerissene Schafe begutachtet worden, teilte das Land mit.

Es bestand der konkrete Verdacht auf einen Wolf als Verursacher. Die Verordnung trat am Freitag in Kraft und galt bis inklusive 2. Juli. Die Jägerschaft sei bereits informiert worden, hieß es. (TT.com)

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