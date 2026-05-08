Verordnungen häufen sich
Tote Schafe in Gschnitz: Schon wieder ein Wolf zum Abschuss freigegeben
(Symbolfoto)
© AFP
Die Tiroler Landesregierung hat am Freitag erneut eine Abschussverordnung für einen "Risikowolf" erlassen – diesmal im Bezirk Innsbruck-Land. Zuvor waren am Donnerstag in unmittelbarer Nähe von Wohngebäuden in der Gemeinde Gschnitz drei gerissene Schafe begutachtet worden, teilte das Land mit.
Es bestand der konkrete Verdacht auf einen Wolf als Verursacher. Die Verordnung trat am Freitag in Kraft und galt bis inklusive 2. Juli. Die Jägerschaft sei bereits informiert worden, hieß es. (TT.com)
Abschussbescheid erfüllt
Nach Sichtungen im Siedlungsgebiet in Gschnitz: Jäger erlegten Wolf
Sichtung in Galtür
Erneut Wolf zum Abschuss freigegeben, dieses Mal im Paznaun
Abschuss möglich?