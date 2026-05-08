Tote Schafe in Gschnitz: Schon wieder ein Wolf zum Abschuss freigegeben

Die Tiroler Landesregierung hat am Freitag erneut eine Abschussverordnung für einen "Risikowolf" erlassen – diesmal im Bezirk Innsbruck-Land. Zuvor waren am Donnerstag in unmittelbarer Nähe von Wohngebäuden in der Gemeinde Gschnitz drei gerissene Schafe begutachtet worden, teilte das Land mit.