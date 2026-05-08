Politologin Sully im Interview
Schlappe für Labour bei britischen Kommunalwahlen: „Starmers Tage sind gezählt“
Der britische Premierminister Keir Starmer steht nach der Niederlage seiner regierenden Labour-Partei schwer unter Druck und laut einigen Beobachtern vor dem Aus. Seine Tage in 10 Downing Street könnten gezählt sein.
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Bei den Regional- und Kommunalwahlen in Großbritannien gab es für Labour schwere Verluste. Die britische Politologin Melanie Sully sieht Premier Starmer am Ende.