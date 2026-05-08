USA veröffentlichen bisher geheime UFO-Akten: Mehr als 160 Fotos und Dokumente

Washington – Das US-Verteidigungsministerium hat erste vormals geheime Akten zu unbekannten Flugobjekten (UFOs) und sogenannten "unbekannten Luftphänomenen" (UAPs) veröffentlicht. Auf der Webseite des Ministeriums wurden über 160 Fotos und weitere Dokumente zugänglich gemacht, um laut Verteidigungsminister Pete Hegseth der öffentlichen Spekulation zu begegnen. Die Unterlagen reichen bis in die 1940er-Jahre zurück und dokumentieren diverse Sichtungen.

Zu den freigegebenen Materialien gehören aktuelle Aufnahmen des US-Militärs, die ein längliches Objekt über Nordamerika sowie ein "Fußball-ähnliches Objekt" in Japan zeigen. Ein weiterer Bericht aus dem Jahr 2023 beschreibt die unabhängige Beobachtung von "orangefarbenen Kugeln" am Himmel durch mehrere Teams der US-Bundespolizei. Bereits in einer Akte von 1947 finden sich Berichte zu "fliegenden Untertassen".

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