Top 30 unter 30
Journalistische Talente unter 30: Auszeichnung für TT-Redakteurin Rosa Karbon
Redakteurin Rosa Karbon arbeitet seit 2021 bei der Tiroler Tageszeitung.
© Rita Falk
Wien, Innsbruck – Bei der Suche nach den besten 30 journalistischen Talenten unter 30 Jahren ist das Magazin Österreichs Journalist:in bei der TT fündig geworden. Unter mehr als 90 Nominierungen wurde Rosa Karbon als Preisträgerin ausgewählt. Die Absolventin der Tiroler Journalismusakademie ist direkt nach ihrem Praktikum 2021 bei der TT-Redaktion geblieben und hat seither auch das Journalistenkolleg der Österreichischen Medienakademie absolviert.
Seit 2024 ist sie im Nachrichtenressort tätig, wo sie unter anderem für tagesaktuelle Themen, Content- und Community-Management zuständig ist. Außerdem steht die 25-Jährige als Teil des Reel-Teams in den sozialen Medien regelmäßig für die TT vor der Kamera. (TT)
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