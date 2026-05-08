Journalistische Talente unter 30: Auszeichnung für TT-Redakteurin Rosa Karbon

Wien, Innsbruck – Bei der Suche nach den besten 30 journalistischen Talenten unter 30 Jahren ist das Magazin Österreichs Journalist:in bei der TT fündig geworden. Unter mehr als 90 Nominierungen wurde Rosa Karbon als Preisträgerin ausgewählt. Die Absolventin der Tiroler Journalismusakademie ist direkt nach ihrem Praktikum 2021 bei der TT-Redaktion geblieben und hat seither auch das Journalistenkolleg der Österreichischen Medienakademie absolviert.