Fußgänger in Axams auf Zebrastreifen von Auto erfasst

Am Freitagvormittag ereignete sich in Axams ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Gegen 09.30 Uhr fuhr eine 62-jährige Autolenkerin in den Kögele-Kreisverkehr ein und verließ diesen über die Ausfahrt in Richtung Kögelestraße. Unmittelbar danach erfasste sie im Bereich des Zebrastreifens einen 39-jährigen Mann, der die Straße überquerte.