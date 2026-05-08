39-Jähriger verletzt
Fußgänger in Axams auf Zebrastreifen von Auto erfasst
Am Freitagvormittag ereignete sich in Axams ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Gegen 09.30 Uhr fuhr eine 62-jährige Autolenkerin in den Kögele-Kreisverkehr ein und verließ diesen über die Ausfahrt in Richtung Kögelestraße. Unmittelbar danach erfasste sie im Bereich des Zebrastreifens einen 39-jährigen Mann, der die Straße überquerte.
Durch die Kollision wurde der Fußgänger über die Motorhaube des Fahrzeugs geschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus nach Innsbruck gebracht. (TT.com)