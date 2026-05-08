Vier Verletzte bei Autoabsturz in Gschnitz, darunter zwei Kleinkinder

Gschnitz – Bei einem schweren Verkehrsunfall im Gschnitztal wurden am Freitagnachmittag vier Personen, darunter zwei Kleinkinder, verletzt. Eine 64-jährige Autofahrerin kam gegen 13.40 Uhr auf der Gschnitztal-Landesstraße taleinwärts aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Das Fahrzeug kollidierte mit einer Leitschiene, überschlug sich und stürzte eine rund zehn Meter tiefe Böschung hinab, wo es auf den Rädern zum Stehen kam.

Im Auto befanden sich neben der Lenkerin auch deren 31-jährige Tochter auf dem Beifahrersitz sowie zwei Kleinkinder im Alter von einem und zweieinhalb Jahren auf der Rückbank. Alle vier Insassen konnten sich selbstständig aus dem Wrack befreien, erlitten jedoch Verletzungen unbestimmten Grades.