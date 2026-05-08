Nach Förderkürzung: Sindbad Innsbruck bittet per Crowdfunding um Unterstützung

Seit 2020 begleitet „Sindbad Innsbruck“ junge Menschen beim Übergang zwischen Pflichtschule und weiterführender Ausbildung. Doch durch eine Förderkürzung ist der Fortbestand des erfolgreichen Mentoringprogramms in seiner aktuellen Form gefährdet. Der Verein hat daher jetzt eine Crowdfunding-Kampagne gestartet.