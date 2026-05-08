Mentoring für Jugendliche

Nach Förderkürzung: Sindbad Innsbruck bittet per Crowdfunding um Unterstützung

Mentor Michael (r.) und „Mentee“ Ibrahim sind eines von rund 250 Teams, die durch „Sindbad Innsbruck“ seit 2020 zusammengefunden haben.
© Sindbad Innsbruck
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Seit 2020 begleitet „Sindbad Innsbruck“ junge Menschen beim Übergang zwischen Pflichtschule und weiterführender Ausbildung. Doch durch eine Förderkürzung ist der Fortbestand des erfolgreichen Mentoringprogramms in seiner aktuellen Form gefährdet. Der Verein hat daher jetzt eine Crowdfunding-Kampagne gestartet.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

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Hannah Purner

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