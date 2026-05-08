Mentoring für Jugendliche
Nach Förderkürzung: Sindbad Innsbruck bittet per Crowdfunding um Unterstützung
Mentor Michael (r.) und „Mentee“ Ibrahim sind eines von rund 250 Teams, die durch „Sindbad Innsbruck“ seit 2020 zusammengefunden haben.
© Sindbad Innsbruck
Seit 2020 begleitet „Sindbad Innsbruck“ junge Menschen beim Übergang zwischen Pflichtschule und weiterführender Ausbildung. Doch durch eine Förderkürzung ist der Fortbestand des erfolgreichen Mentoringprogramms in seiner aktuellen Form gefährdet. Der Verein hat daher jetzt eine Crowdfunding-Kampagne gestartet.