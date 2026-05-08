Immer das historische Tirol im Blick: Herlinde Menardi wird „Zeitzeugin“

35 Jahre lang arbeitete Herlinde Menardi im Volkskunstmuseum und nahm sich der Geschichte Tirols an, auch über die heutigen Grenzen hinweg. Im „Gespräch über Tirol“ wird die gebürtige Innsbruckerin am 11. Mai viel zu erzählen haben über das kulturelle Erbe des Landes und vielleicht auch, warum sie als Leiterin des Volkskunstmuseums keine Tracht mehr trug.

Herlinde Menardi prägte mit ihrer Expertise mehrere Jahrzehnte die heimische Kultur. Sie leitete bis 2014 das Volkskunstmuseum und behielt auch nach ihrer Pensionierung den Überblick über das historische Tirol. Im „Gespräch über Tirol“ am 11. Mai 2026 nimmt sie gemeinsam mit Bernhard Aichner die ZuhörerInnen mit auf die Reise in ihre eigene Vergangenheit – und in die des Landes.

Ab 1980 war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Volkskunstmuseum tätig, die Leitung übernahm sie 2004. In ihre Ära fiel die Neuaufstellung des Museums, in der sie sich unter anderem für den Erhalt der historisch bedeutsamen Stuben einsetzte.

Tracht als zentrales Thema

Ein zentrales und komplexes Thema in Menardis Schaffen ist die Auseinandersetzung mit der Tiroler Tracht. Sie selbst legte ihre Tracht ab, als sie im Museum zu arbeiten begann, da ihr die damit verbundene Erwartungshaltung widerstrebte.

Nach ihrer Pensionierung blieb Menardi alles andere als untätig. Wie im Abschiedsinterview in der TT Ende 2014 angekündigt, widmete sie sich der Aufarbeitung des Pfaundler-Archivs und blieb weiterhin in Gremien in Südtirol und im Trentino aktiv. So übergab sie 2017 als Vertreterin der Familie Pfaundler das Redaktionsarchiv der Kulturzeitschrift „das Fenster" an das Brenner-Archiv der Universität Innsbruck.

Ihr Engagement wurde durch zahlreiche Auszeichnungen gewürdigt. Bereits vor ihrer Pensionierung erhielt sie das Verdienstkreuz des Landes Tirol und das Ehrenzeichen für Kunst und Kultur der Stadt Innsbruck (2011). Im Jahr 2018 folgten sowohl das Ehrenzeichen des Landes Tirol als auch das Ehrenzeichen der Universität Innsbruck für ihre besonderen Verdienste.

Weiterhin sehr gefragt

Und ihre Expertise ist weiterhin gefragt: Sie hält Führungen, beispielsweise zu den historischen Krippen im Turmmuseum Oetz. Außerdem ist sie wissenschaftliche Beirätin im Freundeskreis des Tiroler Volkskunstmuseums sowie ständiges Mitglied des Beirats des Bundesdenkmalamtes.