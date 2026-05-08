7. Symphoniekonzert
Cello-Shootingstar Valerie Fritz macht Stauds Klang-Zumutung zum Erlebnis
Cellistin Valerie Fritz (l.) stand beim 7. Symphoniekonzert des „Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck“ im Mittelpunkt. Unter der Leitung von Chefdirigent Ainārs Rubiķis meisterte sie gemeinsam mit dem TSOI Johannes Maria Stauds forderndes Werk „Segue“.
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Beim 7. Symphoniekonzert des TSOI wird Johannes Maria Stauds „Segue“ zur Herausforderung für Publikum, Orchester und Solistin. Die Tiroler Cellistin Valerie Fritz macht die sperrige Klangwelt mit großer Konzentration körperlich erfahrbar.