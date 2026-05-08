Cello-Shootingstar Valerie Fritz macht Stauds Klang-Zumutung zum Erlebnis

Cellistin Valerie Fritz (l.) stand beim 7. Symphoniekonzert des „Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck“ im Mittelpunkt. Unter der Leitung von Chefdirigent Ainārs Rubiķis meisterte sie gemeinsam mit dem TSOI Johannes Maria Stauds forderndes Werk „Segue“.

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