Beim Einkaufen in Osttirol bestohlen: 79-Jährige verlor Hunderte Euro und Goldring

Eine 79-jährige Italienerin wurde am Freitagvormittag in einem Lebensmittelmarkt in Sillian Opfer eines dreisten Diebstahls. Während die Frau kurz vor 10 Uhr ihre Einkäufe erledigte, entwendete ein unbekannter Täter ihre Handtasche, die sie im Einkaufswagen abgelegt hatte. Den Diebstahl bemerkte sie erst an der Kassa.

In der Tasche befanden sich Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe, ein Goldring sowie zwei Bankomatkarten. Die Täter handelten schnell: Noch bevor die Frau ihre Karten telefonisch sperren konnte, wurde an einem Bankomaten in Osttirol ein weiterer mittlerer dreistelliger Eurobetrag abgehoben.