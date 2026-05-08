Trump kündigt dreitägige Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine an

Washington/Kiew – US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben Russland und die Ukraine von einer ab dem morgigen Samstag geltenden dreitägigen Waffenruhe überzeugt.

Diese werde die Aussetzung aller Kampfhandlungen sowie den Austausch von 1000 Gefangenen jeder Seite umfassen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die Waffenruhe soll vom 9. bis zum 11. Mai gelten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte dies. (APA/dpa/Reuters)