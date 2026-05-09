Nach dreieinhalb Jahren: Bauarbeiten an der Stubaitalstraße in Mieders abgeschlossen

Nach dem Neubau der Ortseinfahrt von Mieders wurden die komplexen Bauarbeiten an der B 183 Stubaitalstraße mit einer neuen Geh- und Radwegunterführung abgeschlossen. Am Freitag kam es zur großen Eröffnungsfeier.

Mieders – Nach rund dreieinhalb Jahren Bauzeit war es am Freitagnachmittag soweit: Der neu gestaltete Abschnitt der B 183 Stubaitalstraße im Osten von Mieders wurde feierlich eröffnet – inklusive Geh- und Radwegunterführung. Die Umsetzung erfolgte als Gemeinschaftsprojekt des Landes, der Gemeinde Mieders und des Tourismusverbands Stubai Tirol, mit einem Gesamtvolumen von rund drei Millionen Euro.

Was ist alles passiert? Bereits im Jahr 2023 starteten Bau- und Modernisierungsmaßnahmen entlang der B 183 zwischen der Autobahnausfahrt A13/Stubai und der Ortsdurchfahrt von Mieders. Diese hatten vor allem höhere Verkehrssicherheit und einen besseren Verkehrsfluss auf der stark befahrenen Achse zum Ziel. Unter anderem entstanden neue Linksabbiege- bzw. Einbiegespuren im Bereich der Ortsteile Holzgasse und Porzens.

Zudem wurden laut Land Tirol durch die Verbreiterung des bestehenden Fahrbahnteilers und die Neuerrichtung zweier bestehender Bushaltestellen mehrere Gefahrensituationen „gezielt entschärft“. Eine Lärmschutzwand soll AnrainerInnen entlasten.

Die Umsetzung des Gesamtvorhabens inklusive neuer Geh- und Radwegunterführung (Bild) erfolgte als Gemeinschaftsprojekt von Land, Gemeinde und TVB. © Land Tirol/Jansenberger

Unterführung soll Radverkehr „anschieben“

Den Abschluss des Gesamtprojekts bildete die nun fertiggestellte Geh- und Radwegunterführung: Erste Vorarbeiten starteten Ende 2024 im Bereich der Einfahrt Mieders-Oweges, die Hauptbauphase lief ab Mai 2025. Im Zuge dessen wurden auch zwei neue, barrierefrei erreichbare Bushaltestellen errichtet sowie die Straßenentwässerung in diesem Abschnitt modernisiert.

Mit den Maßnahmen sei es gelungen, „einen sicheren Straßenabschnitt zu schaffen, der den unterschiedlichen Anforderungen gerecht wird“ und die Situation für alle VerkehrsteilnehmerInnen deutlich verbessere, bilanziert der für die Straßenerhaltung ressortzuständige Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler (ÖVP).