Schwerer Unfall in Patsch: Bauer aus Traktor geschleudert, Zug kollidierte mit Wrack

Dramatischer Unfall in Patsch am Freitag. Ein 40-jähriger Bauer stürzte mit seinem Traktor rund 100 Meter ab und wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert. Während der schwer verletzte Mann am Hang liegen blieb, landete der Traktor direkt auf den Gleisen der Brennerbahn – wo kurz darauf ein Railjet in das Wrack krachte.