E-Akku-Brände sorgten für Großeinsätze in Stanzach und Flaurling

Ladende Akkus haben am Freitagabend sowohl in Stanzach als auch in Flaurling für Großeinsätze der Feuerwehr gesorgt. In beiden Fällen hatten die Bewohner jedoch Glück im Unglück und blieben unverletzt, es entstand jedoch teils erheblicher Sachschaden.

Stanzach, Flaurling – Ladende E-Bike-Akkus haben am Freitagabend zu Feuerwehreinsätzen in Stanzach und Flaurling geführt. In beiden Fällen konnten die Bewohner rechtzeitig flüchten, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Nachbar bemerkte Rauch in Stanzach

Zuerst nach Stanzach. Wie die Polizei berichtet, hatte dort gegen 17 Uhr eine 55-jährige Bewohnerin den Akku ihres Fahrrads in einem Lagerraum zum Laden angesteckt. Rund vier Stunden später, gegen 21 Uhr, machte ein Nachbar sie auf einen piepsenden Rauchmelder und eine starke Rauchentwicklung aufmerksam. Die alarmierte Feuerwehr konnte den brennenden Akku und weitere in Mitleidenschaft gezogene Gegenstände rasch aus dem Haus bringen und so eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Die Bewohnerin blieb unverletzt. Am Einsatz beteiligt waren die Freiwilligen Feuerwehren Stanzach, Vorderhornbach und Elbigenalp sowie der Rettungsdienst und ein Einsatzleiter.

Akku explodierte in Flaurling

Auch in Flaurling mussten Einsatzkräfte ausrücken. Dort, so die Polizei, wurde gegen 19.30 Uhr ein 77-jähriger Mann und seine Frau durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Wie sich herausstellte, war der Akku eines E-Bikes, der seit 14.30 Uhr im Keller lud, aufgrund eines technischen Defekts explodiert. Als der Mann im Keller den Ursprung des Knalls inspizieren wollte, drang ihm bereits dichter Rauch entgegen. Er konnte sich ins Freie retten und die Feuerwehr alarmieren.