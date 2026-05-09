Nicht intrigieren, Verantwortung übernehmen!

Das zweite Argument des Gerichts im Urteilsspruch Wöginger muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Postenschacher sei verwerflich, weil dadurch die Besten für ein Amt davon abgehalten würden, sich zu bewerben. Das beschreibt die derzeitige Situation präzise, auch in Tirol. Wer derzeit nämlich naiv genug ist, sich ohne ein gutes Netzwerk zu bewerben, läuft Gefahr, sich sogar zu schädigen, sofern seine/ihre Bewerbung erfolglos bleibt und Hohn und Spott darob umso kräftiger ausfallen.