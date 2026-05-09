Erst Bekannten, dann Polizisten bedroht: Aggressiver 28-Jähriger randalierte in Innsbruck

Ein aggressiver 28-Jähriger hat am Freitagmorgen in Innsbruck für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der Österreicher attackierte zuerst seinen Bekannten mit einem Ellbogenstoß, bedrohte ihn anschließend mit einem Messer und randalierte nach seiner Festnahme in der Polizeiinspektion.

Innsbruck – Am 8. Mai, gegen 8.30 Uhr, befanden sich ein 28-jähriger Österreicher und sein Bekannter, ein 26-jähriger Somalier, in einem Einkaufsmarkt am Innrain, wo sie Bier einkauften. Dort versetzte der 28-Jährige dem 26-Jährigen offenbar grundlos einen Ellbogenstoß gegen den Kopf. Der Verletzte verließ daraufhin das Geschäft. Der Österreicher bezahlte, folgte ihm vor das Gebäude, zückte ein Klappmesser und bedrohte den 26-jährigen Somalier laut dessen Aussage mit dem Umbringen, indem er ihm das Messer an die Brust hielt. Das Opfer flüchtete, wobei er vom Österreicher kurzzeitig verfolgt wurde. Die alarmierten Polizeikräfte konnten den 28-jährigen Tatverdächtigen kurz darauf festnehmen und das Messer sicherstellen.