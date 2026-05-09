Mit 180 km/h unterwegs: 18-Jähriger lieferte sich in Lienz wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Filmreife Szenen spielten sich am Freitagabend in Lienz ab. Ein 18-jähriger Italiener flüchtete mit seinem Wagen vor der Polizei, raste über rote Ampeln und verursachte den Sturz eines Radfahrers. Seine Flucht endete schlussendlich in einer Hauseinfahrt, wo er versuchte, sich zu verstecken.

Lienz – Ein 18-jähriger Autofahrer hat sich am späten Freitagabend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Einer Streife fiel gegen 21.40 Uhr auf der Drautalstraße (B100) in Richtung Lienz ein Wagen mit italienischem Kennzeichen auf, der mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Eine Messung ergab, nach Abzug der Toleranz, eine Geschwindigkeit von 181 km/h bei erlaubten 100 km/h.

Da ein sofortiges Anhalten nicht möglich war, nahmen die Beamten mit Blaulicht die Verfolgung auf. Daraufhin beschleunigte der Lenker jedoch weiter und raste mit „äußerster Rücksichtslosigkeit“, so die Polizei, in Richtung Lienz. Dabei überfuhr er auch mehrere rote Ampeln. Im Zuge der Flucht kam ein entgegenkommender Radfahrer zu Sturz. Ob es zu einer Berührung des Radfahrers mit dem Wagen kam, ist noch unklar.

Alkohol und Drogentest verlief negativ

Die Flucht endete schließlich, als der Raser bei der OBI-Kreuzung in die Schillerstraße einbog und dort mit ausgeschaltetem Licht versuchte, sich in einer Hauseinfahrt zu verstecken. Dort konnte er von den Beamten gestellt werden. Der 18-jährige Italiener, der mit drei weiteren Personen im Auto saß, zeigte sich geständig. Er gab an, durch das Blaulicht einen Adrenalinschub bekommen zu haben und habe die Flucht als einzigen Ausweg gesehen. Alkohol- und Drogentests verliefen negativ. Der Führerschein sowie das Auto wurden Mann vorläufig abgenommen.