Baukosten ausgelagert?
Katastrophenschutz-Zentrum für Tirol: Fragliche Planänderung für 29 Millionen Euro
Das idyllische Schloss Mentlberg im Westen Innsbrucks steht (noch) im Landesbesitz und unter Denkmalschutz. Künftig will das Land von hier aus allfällige Krisen und Katastrophen nicht nur managen, sondern auch bewältigen.
© Falk
Das landeseigene Schloss Mentlberg bei Innsbruck soll ein Katastrophenschutzzentrum werden. 2024 beschlossen, ordnet die Regierung die Bau- und Finanzpläne jetzt neu. Nun soll es eine Baurechts-Lösung richten.