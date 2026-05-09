Falsch entsorgter Müll dürfte Brand am Recyclinghof Prutz ausgelöst haben

Prutz – Am Recyclinghof in Prutz ist am frühen Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr ein Teil des Abfalls in einer Sperrmüllpresse in Brand geraten. Laut Polizei bemerkte ein Vorarbeiter das Feuer, setzte sofort einen Notruf ab und begann gemeinsam mit einem weiteren Mitarbeiter, erste Löschmaßnahmen durchzuführen.

Ein Atemschutztrupp der eingetroffenen Freiwilligen Feuerwehr Prutz konnte den Brand schließlich endgültig löschen. Als Brandursache wird vermutlich falsch entsorgter Sondermüll vermutet. Personen wurden bei dem Vorfall keine verletzt. Ob an der Sperrmüllpresse Sachschaden entstand, ist noch nicht bekannt. Im Einsatz standen die Feuerwehren aus Prutz und Faggen sowie ein Rettungswagen. (TT.com)