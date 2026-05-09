Auf die Plätze, los: Schwimmer starten Freiluft-Saison im Tivoli

Vize-Weltmeister Simon Bucher und Europameister Bernhard Reitshammer sind die Stars des Innsbrucker Schwimm-Meetings. Wegen der Konkurrenz müssen sich die beiden Tiroler aber nicht warm anziehen, eher wegen des Wetters und dem K.o.-Finale.

Badehose, Badeanzug und Handtuch werden heute zum Start des zweitägigen, internationalen Schwimm-Meetings in Innsbruck nicht genügen. Wärmemantel, Wollmütze und Handschuhe müssen ebenso in die Schwimmtasche. „Hoffentlich passt zumindest die Wassertemperatur“, sagt Vizeweltmeister Simon Bucher, einer der Stars bei der Saisoneröffnung (9.30 Uhr).

26 Grad sollte das Thermometer im Tivoli Rennbecken anzeigen, für Höchstleistungen dürfte es dennoch kaum reichen. Zum einen starten die SchwimmerInnen jetzt erstmals auf der 50-m-Bahn im Freibad, zum anderen folgen die Höhepunkte erst im Sommer, etwa die Staatsmeisterschaften, und mehr noch die EM im August in Paris.

Treffen im 50-m-Kraul-Finale

Neben Bucher auch für Bernhard Reitshammer. Der Wahl-Linzer unterbot zuletzt drei EM-Limits und kehrt für das Meeting jetzt nach Innsbruck zurück – und trifft auf seinen ehemaligen Trainingskollegen spätestens im 50-m-Kraul-Sprint. Wie etwa 2022. Da waren die beiden auch beim K.o.-Bewerb, dem Höhepunkt des Meetings, gegeneinander gekrault. Bucher gewann damals vor Reitshammer. Heuer will auch Sport-BORG-Maturant Moritz Krätschmer mitmischen.

Bei den Damen zählen Romy Pabst und vor allem Mehrfachsiegerin Lena Opatril zu Tirols Hoffnungen auf die jeweils 500, 250 bzw. 150 Euro Preisgeld. „Ich trainiere zwar nicht mehr ganz so viel, aber ich hoffe für den Sprint reicht es noch“, sagt die 26-jährige Optaril, zuletzt 2023 Siegerin.

Bild von 2022: Simon Bucher (r.) mit Zweitplatziertem Bernhard Reitshammer. © Rita Falk

Im besten Fall nicht nur für einen einzigen Sprint über 50 m Kraul: Die schnellsten Acht der Vorläufe bestreiten das erste Finale, bei den weiteren Läufen scheidet der jeweils langsamste Schwimmer aus – so lange bis nur noch drei übrig sind. Knapp drei Minuten bleiben jeweils dazwischen, man muss sich warm halten, um dann erneut schnell wieder auf Touren zu kommen. Bucher: „Ich mag das Format, weil es auch ein bisschen Taktik braucht, aber es ist brutal anstrengend.“

Nach Belek in die Sonne

Für die Schwimmer vom Tiroler Leistungszentrum, darunter etwa Victor Mihurko, der sich zuletzt das Jugend-EM-Limit über 200 m Rücken sicherte, geht es Sonntagfrüh indes ins Trainingslager nach Belek. Die Maturanten Kärtschmer und Maria Eder fliegen am Montag nach. Alle anderen heimischen (Nachwuchs-)Schwimmer müssen indes im Tivoli noch einmal warm anziehen. Wie gesagt, weniger wegen der internationalen Konkurrenz mit 414 Aktiven von 33 Vereinen aus sieben Nationen.