Es herrscht Alarmstufe Rot: WSG Tirol zittert um den Bundesliga-Klassenerhalt

Im letzten Saison-Heimmatch der WSG Tirol steht heute (17 Uhr) gegen BW Linz der Klassenerhalt für beide Teams auf dem Spiel. Es ist im Tivoli sicher nichts für schwache Nerven.

Es gibt unzählige Rechenbeispiele, wie die fünf in den Abstiegskampf verwickelten Teams aus eigener Kraft oder unter fremder Mithilfe den Klassenerhalt schaffen oder nicht. Vereinfacht gesprochen gibt es zwei Szenarien, die die WSG Tirol heute oben und in Liga 1 halten:

Bei einem Heimsieg baut man den rettenden Vorsprung auf BW Linz auf sechs Zähler aus.

Bei einem Remis darf der GAK nicht gegen Altach gewinnen – kombiniert mit dem Fall, dass alle Resultate in der letzten Runde gegen die WSG sprechen. Bei Punktegleichheit halten die Wattener den GAK, der in der letzten Runde auf BW Linz trifft, in der Endtabelle auf Distanz. Es ist zwar möglich, dass alle drei Teams mit 24 Punkten abschließen, auch dann hätten aber die Tiroler, die nach dem Grunddurchgang und der Punktehalbierung mit einem möglicherweise rettenden Stern abgerundet wurden, die Nase vor dem GAK.

Es ist heute im Tivoli in Innsbruck, in Graz bei einem weiteren direkten Duell zwischen dem GAK und Altach sowie für den WAC in Ried im Abstiegskampf Druck am Kessel. WSG-Cheftrainer Philipp Semlic betonte aber im Vorfeld, dass man das gesunde Mittelmaß in Sachen Anspannung benötige, um Leistung bringen zu können: „Wir wollen den zweiten Matchball vor heimischer Kulisse nützen und einen guten Gegner niederringen, um zu punkten.“ Wie schon gesagt: Der Blick nach Graz bleibt im Finish auf den Trainerbänken mit Sicherheit auch nicht aus.

Semlic hat die Wucht, die die Fans in der Blau-Weiß-Arena in Linz und zuletzt bei der 0:4-Niederlage beim GAK erzeugten, am eigenen Leib gespürt und hofft heute auf ein gut gefülltes Stadion, das einen (kleinen) Heimvorteil generiert: „Für mich wird das sogar zu wenig honoriert, wie sich die Jungs zerreißen und im Rahmen der WSG-Möglichkeiten alles auf dem Platz lassen. Da kann man als Tiroler schon stolz sein“, merkt der 43-jährige Steirer an. Ex-ÖFB-Teamstürmer Lukas Hinterseer (35) wirft sich erneut mit einem doppelten Bänderriss ins Getümmel.

Ola-Adebomi kehrt zurück

Dass im Falle einer Niederlage sicher ein Endspiel beim WAC droht und einige Schlüsselspieler (Taferner, Lawrence, Boras, Naschberger) bei einer weiterer Verwarnung gesperrt wären, schiebt der WSG-Coach beiseite: „Das spielt nullkommanull Rolle. Wir werden definitiv nicht an nächste Woche denken.“ An vorderster Front steht Ademola Ola-Adebomi wieder zur Verfügung, bei BW Linz signalisieren die Routiniers Shon Weissmann und Ronivaldo immense Gefahr.