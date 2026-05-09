Durch Handy abgelenkt: 25-Jähriger überschlug sich in Roppen mit Auto

Roppen – Ein 25-jähriger Österreicher war in der Nacht auf Samstag gegen 1.40 Uhr auf dem Heimweg, als er im Ortsteil Bischlang in Roppen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Wie die Polizei berichtet, war der Mann durch ein Telefonat abgelenkt.

Das Auto des Mannes stieß gegen eine Böschungskante, woraufhin sich das Fahrzeug einmal um die eigene Achse überschlug und zum Stillstand kam. Der Lenker wurde beim Unfall glücklicherweise nur leicht an den Händen verletzt. Ein mit dem 25-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert knapp unterhalb der gesetzlich strafbaren Grenze. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde mit Unterstützung der Feuerwehr von einem Abschleppdienst geborgen. (TT.com)