200 SchülerInnen am Start

Weibliche Puppen feierten ihr Debüt: Jugendliche glänzten bei Erste-Hilfe-Bewerb in Völs

„Weibliche“ Übungspuppen, wie sie am Freitag beim Landeswettbewerb in Völs ihr Debüt feierten, sollen dazu beitragen, (mentale) Barrieren bei ErsthelferInnen abzubauen.
© Patrick Steiner
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Schulteams aus ganz Tirol maßen sich am Freitag beim Erste-Hilfe-Landesbewerb des Tiroler Jugendrotkreuzes in der Cyta Völs. Die Szenarien waren innovativ: So kamen zum ersten Mal Übungspuppen mit weiblicher Anatomie zum Einsatz, um geschlechtsspezifische Vorbehalte und Ängste bei der Reanimation abzubauen.

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