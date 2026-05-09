200 SchülerInnen am Start
Weibliche Puppen feierten ihr Debüt: Jugendliche glänzten bei Erste-Hilfe-Bewerb in Völs
„Weibliche“ Übungspuppen, wie sie am Freitag beim Landeswettbewerb in Völs ihr Debüt feierten, sollen dazu beitragen, (mentale) Barrieren bei ErsthelferInnen abzubauen.
© Patrick Steiner
Schulteams aus ganz Tirol maßen sich am Freitag beim Erste-Hilfe-Landesbewerb des Tiroler Jugendrotkreuzes in der Cyta Völs. Die Szenarien waren innovativ: So kamen zum ersten Mal Übungspuppen mit weiblicher Anatomie zum Einsatz, um geschlechtsspezifische Vorbehalte und Ängste bei der Reanimation abzubauen.