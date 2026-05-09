Weibliche Puppen feierten ihr Debüt: Jugendliche glänzten bei Erste-Hilfe-Bewerb in Völs

Schulteams aus ganz Tirol maßen sich am Freitag beim Erste-Hilfe-Landesbewerb des Tiroler Jugendrotkreuzes in der Cyta Völs. Die Szenarien waren innovativ: So kamen zum ersten Mal Übungspuppen mit weiblicher Anatomie zum Einsatz, um geschlechtsspezifische Vorbehalte und Ängste bei der Reanimation abzubauen.