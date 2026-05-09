Naturpark Tiroler Lech: Sonderausstellung zeigt die verborgene Welt der Orchideen

Mit „Der letzte Wilde“ und der Orchideen-Sonderausstellung bietet der Naturpark Tiroler Lech ab Mitte Mai spannende Einblicke in die Vielfalt und Besonderheiten der Region.

Elmen – Kommende Woche startet der Naturpark Tiroler Lech in die diesjährige Sommersaison. Die Ausstellung „Der letzte Wilde“ ist vom 13. Mai bis 30. September, jeweils von Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet und informiert anhand einer interaktiven Ausstellung über die Besonderheiten des Wildflusses.

Für Besucher geht es dabei auf eine Reise entlang des Lechs – vorbei an Schotterbänken und Seitentälern, durch Auwälder und hin zu einzigartigen Tieren und Pflanzen, die letzte Lebensräume am wilden Lech vorfinden. Warum ist der Tiroler Lech so unverwechselbar? Was ist ein Wildfluss und warum steht er unter Schutz?

Sonderausstellung

Mit der Sonderausstellung „Orchideen – Verborgene Meisterwerke unserer Landschaft“ erwartet die Besucherinnen und Besucher zudem von Mitte Mai bis Mitte Juni im Naturparkzentrum eine fotografische Entdeckungsreise.

Die Fotoausstellung zeigt die faszinierende Vielfalt heimischer Arten. Mit dem Blick fürs Detail, präsentieren die Aufnahmen die oft unscheinbaren, aber hoch spezialisierten Schönheiten der Region in beeindruckender Nähe.

Die Motive zeigen die verborgene Welt der Orchideen – von zarten Blütenformen bis zu raffinierten Anpassungen an ihre Lebensräume. Gleichzeitig vermittelt sie ein Gefühl für die ökologische Bedeutung dieser seltenen Pflanzen und ihrer sensiblen Standorte.