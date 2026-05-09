Regel-Flickwerk bremst die Bahn: Brennerbasistunnel steht vor großem Problem

Die unterschiedlichen technischen, betrieblichen und regulatorischen Vorgaben im EU-Bahnverkehr müssen schnellstmöglich vereinheitlicht werden, fordert Daniel Schmid, Verkehrssprecher der SPÖ im Bundesrat auch im Hinblick auf den Brennerbasistunnel. Zudem brauche es verbindliche Sprachausbildungen für die Lokführer.