Einheitliche Betriebssprache
Regel-Flickwerk bremst die Bahn: Brennerbasistunnel steht vor großem Problem
Die unterschiedlichen Regelungen und Normen in den EU-Ländern kosten den Bahnfahrern und Bahnfahrerinnen Zeit.
© Rita Falk
Die unterschiedlichen technischen, betrieblichen und regulatorischen Vorgaben im EU-Bahnverkehr müssen schnellstmöglich vereinheitlicht werden, fordert Daniel Schmid, Verkehrssprecher der SPÖ im Bundesrat auch im Hinblick auf den Brennerbasistunnel. Zudem brauche es verbindliche Sprachausbildungen für die Lokführer.