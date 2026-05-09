„Six Seven“: Junge Influencer erobern beim Steudltenn in Uderns die Bühne

Zwischen Follower-Zahlen und viralen Clips: 35 Jugendliche aus dem Zillertal und Umgebung bringen beim Theaterfestival Steudltenn die Welt der Influencer auf die Bühne. Ihr Stück „Six Seven“ beleuchtet Selbstdarstellung und die Suche nach der eigenen Stimme. Die Premiere findet am Montag, 11. Mai, um 20 Uhr statt.