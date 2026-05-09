Laufen für jene, die es nicht können: „Ich will eines Tages eine Million Läufer haben“

Am Sonntag (13 Uhr) fällt der Startschuss zum größten Volkslauf der Welt. Beim Wings for Life Run, der auch an 26 Orten in Tirol stattfindet, geht es aber nur in zweiter Linie ums Ergebnis.

„Wie es jetzt aussieht, werden wir um die 380.000 Läufer zusammenbringen“, meinte der Zillertaler Heinz Kinigadner vor dem World Run 2026 am Sonntag (13 Uhr, live auf Servus TV). Der ehemalige Motocross-Weltmeister, der nach dem schweren Motorradunfall seines Sohns Hannes mit Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz die Stiftung „Wings for Life“ ins Leben rief, freut sich auf den gleichnamigen Volkslauf. Damit, so der ehemalige Bäcker, werden die Leute auf das Thema hingewiesen. Das Motto „Laufen für jene, die es nicht können“ ist gleich geblieben. Das Ziel, Spenden für die Wings for Life Stiftung, ebenfalls. Ein kleines Frage-Antwort-Spiel:

Wie viel Geld wurde bisher gesammelt?

100 Prozent der Startgelder und Spenden fließen in die Rückenmarksforschung. Vergangenes Jahr spielte man 8,6 Millionen Euro ein, ein Mehrfaches von der Premiere 2014 (3 Mio. Euro). Die Gesamtsumme ist mittlerweile auf über 50 Millionen Euro angestiegen.

Wie viele Starter liefen bereits mit?

310.719 Starter aus 191 Ländern waren es 2025, die in 170 Ländern antraten. Beim ersten Wings for Life World Run 2014 gingen weltweit noch 35.000 Läufer in 30 Ländern an den Start. Für das Jahr 2026 wird ebenfalls eine Rekordbeteiligung von 380.000 Läufern erwartet, wobei München (14.000) und Wien (13.500) bereits ausverkauft sind. Der Tiroler Mitinitiator Kinigadner will sich damit allerdings nicht bescheiden. Seinem mittlerweile verstorbenen Freund, Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz, schwebte eine viel größere Zahl vor: „Als wir den Wings for Life World Run ganz am Anfang begonnen haben, ist vom Didi die Meldung gekommen: ‚Ich will eines Tages eine Million Läufer haben.‘“ Das Besondere: Läufer und Rollstuhlfahrer gehen gleichzeitig ins Rennen.

Wie sieht der Modus aus?

Der änderte sich seit der Premiere 2014 nicht: Um 13 Uhr in Wien, um 9 Uhr morgens in Rio de Janeiro oder um 23 Uhr abends in Melbourne erfolgt der Startschuss. Das so genannte „Catcher Car“ rollt eine halbe Stunde später mit 14 km/h (4:17 min/km) an und erhöht die Pace schrittweise bis zur Maximalgeschwindigkeit von 34 km/h. Bei den großen Events nimmt tatsächlich ein Auto die Verfolgung auf, doch auch via App kann mitgemacht werden: Allein in Tirol finden sich 26 Veranstaltungen dieser Art.

Welche Promis stehen an der Startlinie?

Ob Moderator Kai Pflaume oder Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger in München, ob Ski-Legende Marcel Hirscher, Kombi-Ass Johannes Lamparter oder Ex-Tennisstar Dominic Thiem in Wien und Leute wie Emma Aicher (Ski) oder Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser (Snowboard-Freestyle) im Catcher Car: Es gehört nicht zuletzt für Leute aus dem Universum des Hauptsponsors zum guten Ton, die Laufschuhe zu schnüren, mittlerweile treten jedoch auch Promis aller Genres an.

Wie weit kam der bislang beste Läufer?

Der schwedische Rollstuhlfahrer Aron Anderson hält mit 92,14 Kilometern (aufgestellt 2017 in Dubai) immer noch die historische Bestmarke. Ohne Rollstuhl erzielten der Japaner Jo Fukuda (71,67 km) bzw. Nina Usubyan (ehemals Zarina/61,02 km) den Rekord. Doch heuer könnte es bei den Männern noch um einiges weiter gehen: Der Kenianer Jacob Kiplimo, zuletzt beim legendären Marathon-Weltrekord in London 2026 auf Platz 3 (2:00:28 Std.), soll in Wien dabei sein ...