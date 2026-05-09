18-jähriger Probeführerschein-Besitzer landete nach Unfall in Mieming im Bach
Untermieming – Ein 18-jähriger, in Tirol wohnhafter Ungar, ist am Samstagmorgen mit dem Wagen seines Vaters in Untermieming verunfallt. Der junge Mann lenkte den Wagen kurz vor 7 Uhr auf dem Sportplatzweg, als er in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Wie der Probeführerschein-Besitzer selbst angab, war er zu schnell unterwegs. Das Auto stürzte in das angrenzende Bachbett. Der 18-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien und verständigte seine Familie, welche die Rettungskette in Gang setzte.
Der junge Mann wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht. Ein bei ihm durchgeführter Alkomattest ergab eine mittelstarke Alkoholisierung. Das Unfallwrack musste von der Feuerwehr geborgen und abgeschleppt werden. Der 18-Jährige wird angezeigt. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Mieming mit drei Fahrzeugen, die Rettung Mötz mit Notarzt und eine Streife der Polizeiinspektion Silz. (TT.com)