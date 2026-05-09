18-jähriger Probeführerschein-Besitzer landete nach Unfall in Mieming im Bach

Untermieming – Ein 18-jähriger, in Tirol wohnhafter Ungar, ist am Samstagmorgen mit dem Wagen seines Vaters in Untermieming verunfallt. Der junge Mann lenkte den Wagen kurz vor 7 Uhr auf dem Sportplatzweg, als er in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Wie der Probeführerschein-Besitzer selbst angab, war er zu schnell unterwegs. Das Auto stürzte in das angrenzende Bachbett. Der 18-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien und verständigte seine Familie, welche die Rettungskette in Gang setzte.