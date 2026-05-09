AnrainerInnen verärgert

Neubauprojekt Salurnerstraße: „Ortsbilderhaltung darf nicht nur für eine Straßenseite gelten“

Auf einer dreieckigen Parzelle mit 220 Quadratmetern soll statt den einstöckigen Geschäftslokalen ein sechsstöckiges Bürogebäude entstehen.
© Rita Falk
Hannah Purner

Von Hannah Purner

Die Stadt Innsbruck will das Ortsbild der Salurnerstraße schützen. Doch AnrainerInnen beklagen widersprüchliche Politik: Historische Fassaden auf der einen Seite sollen unangetastet bleiben, gegenüber ist zwischen zwei denkmalgeschützten Gebäuden ein sechsstöckiger Neubau geplant.

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