Betreiber reagierte schnell

Rassistische Graffiti bei Tivoli-Stadion: Entfernung auf Kosten der Steuerzahler

Kann kein Verursacher ausfindig gemacht werden, kommen bei öffentlichen Unternehmen Gelder der Steuerzahler für die Reinigung von Graffiti zum Einsatz.
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Die Tivoli-Tiefgarage in Innsbruck wird immer wieder mit, wie jüngst auch rassistisch konnotiertem, Graffiti verunstaltet. Rechtzeitig vor den Fußballspielen an diesem Wochenende wurden diese zwar entfernt, bleiben Täter unbekannt, trägt die Reinigungskosten dafür aber die Allgemeinheit.

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