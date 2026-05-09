Rassistische Graffiti bei Tivoli-Stadion: Entfernung auf Kosten der Steuerzahler

Die Tivoli-Tiefgarage in Innsbruck wird immer wieder mit, wie jüngst auch rassistisch konnotiertem, Graffiti verunstaltet. Rechtzeitig vor den Fußballspielen an diesem Wochenende wurden diese zwar entfernt, bleiben Täter unbekannt, trägt die Reinigungskosten dafür aber die Allgemeinheit.