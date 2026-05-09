72 Teams aus 15 Ländern: World Hockey Championship bringt Eishockey-Glanz nach Tirol

„Angefangen haben wir nach Corona mit 30 Teams. Wie wir gewachsen sind, ist überwältigend.“ Bernd Brückler und sein 50-köpfiges Team sind stolz, was sie da in der Innsbrucker Olympiaworld auf die Beine gestellt haben. Seit 15. April und bis Mittwoch grassiert bei der fünften Auflage der World Hockey Championship in beiden Eishallen das Eishockey-Fieber.

Insgesamt sind in fünf Altersklassen (2011 bis 2015) 72 hochklassige Teams aus 15 Nationen (u. a. Kanada, USA) im Einsatz. Auch angesichts von knapp 20.000 Nächtigungen ist der Logistik-Aufwand riesig. Brückler: „Ich bin mir sicher, dass es manche in die NHL schaffen.“

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