E-Scooter-Unfälle mit zwei Verletzten in Telfs und Volders am Samstag

Gleich zwei E-Scooter-Unfälle ereigneten sich am Samstag-Vormittag in Tirol. Ein 53-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde in Telfs von einem Pkw auf einer Kreuzung erfasst, in Volders stürzte ein junger Mann aufgrund eines Fahrfehlers. Beide Verunfallten wurden in die Klinik nach Innsbruck gebracht.

Telfs, Volders – Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem E-Scooter ist es am Samstagvormittag um 10.55 Uhr im Ortsgebiet von Telfs gekommen. Ein 53-jähriger Österreicher wurde dabei verletzt und musste in die Klinik nach Innsbruck gebracht werden.

Laut Polizeibericht war ein 29-jähriger Franzose in seinem Pkw auf der Anton-Auer-Straße in Richtung Osten gefahren, als er im Kreuzungsbereich mit der Bahnhofstraße mit dem 53-jährigen E-Scooter-Fahrer zusammenstieß, der in Richtung Süden unterwegs war. Dabei wurde der 53-Jährige frontal erfasst, gegen die Windschutzscheibe und von dort auf die Fahrbahn geschleudert.

Der Verletzte klagte über starke Schmerzen im rechten Bein und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in die Universitätsklinik Innsbruck verbracht. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Am Unfallwagen wurde die Windschutzscheibe stark beschädigt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße für knapp eine Stunde gesperrt werden, was zu Staubildungen im Ortsgebiet führte.

E-Scooter-Fahrer in Volders wegen Fahrfehler gestürzt

Eine Radfahrerin hat am Samstagvormittag um 10.30 Uhr am Inntalradweg in Volders einen verletzten E-Scooter-Fahrer aufgefunden. Der 24-jährige Mann lag mit einer offensichtlichen Kopfverletzung neben seinem Fahrzeug am Boden, war aber noch ansprechbar.

Die Frau entdeckte den Verunfallten rund 300 Meter östlich der Karlskirche und setzte umgehend einen Notruf ab.