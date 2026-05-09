Wich ausparkendem Auto aus: E-Biker bei Bremsmanöver in Oberau gestürzt und verletzt

Ein E-Bike-Fahrer ist am Samstagmittag in Oberau bei einem Sturz verletzt worden. Der 54-Jährige musste eine Vollbremsung einleiten, weil ein Auto aus einer Garage auf die Straße fuhr, und kam dabei zu Fall.

Oberau in der Wildschönau – Ein 37-jähriger Autofahrer lenkte seinen Pkw am Samstag gegen 12 Uhr rückwärts aus seiner Garage, um auf die abschüssige Gemeindestraße einzubiegen. Als die Rückfahrsensoren seines Wagens herannahenden Querverkehr anzeigten, hielt er laut Polizei an und ließ ein anderes Auto sowie eine Radfahrerin passieren. Das Heck seines Wagens ragte zu diesem Zeitpunkt einen knappen Meter in die Straße hinein.

Ein 54-jähriger E-Biker, der ebenfalls auf der Gemeindestraße unterwegs war, leitete eine Vollbremsung ein. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte über den Lenker auf die Fahrbahn und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Zu einer Berührung zwischen dem Radfahrer und dem Pkw kam es nicht.