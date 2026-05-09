Unfall mit Pool-Chemikalien löste Großeinsatz in Kirchbichl aus: Mann atmete giftige Gase ein

Ein 31-Jähriger mischte Chlor mit einem pH-Senker, woraufhin giftige Dämpfe entstanden. Die Feuerwehr musste anrücken, um die Gefahr zu bannen. Der Mann wurde ins Spital gebracht.

Ein Unfall beim Mischen von Pool-Chemikalien hat am Samstagmittag in Kirchbichl einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettung ausgelöst. Ein 31-jähriger Deutscher mischte gegen 12:15 Uhr für den hauseigenen Pool flüssiges Chlor und einen sogenannten pH-Senker zusammen.

Dabei wurde er von der heftigen chemischen Reaktion des Gemisches überrascht und atmete giftige Gase ein, die sich bei diesem Vorgang entwickelt hatten. Seine Frau setzte daraufhin sofort einen Notruf ab.

Wurde ins Spital gebracht

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der 31-Jährige ansprechbar. Er wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.