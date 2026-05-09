Mehrere schwere Mängel: Polizei zog Gefahrgut-Lkw am Arlbergtunnel aus dem Verkehr

Die Autobahnpolizei hat am Samstagnachmittag auf der Arlberg-Schnellstraße (S16) einen mit Gefahrgut beladenen Sattelzug aus dem Verkehr gezogen, bei dem gleich mehrere schwere Mängel festgestellt wurden.

Das in Litauen zugelassene Fahrzeug wurde gegen 14:55 Uhr im Bereich der Mautstelle St. Jakob am Arlberg einer Schwerverkehrskontrolle unterzogen. Gelenkt wurde der Lkw von einem 36-jährigen Mann aus Usbekistan, der von Deutschland kommend auf dem Weg nach Italien war. Beladen war das Fahrzeug mit rund 14,5 Tonnen Gefahrgut.

Ladung nicht gesichert, Ruhezeiten überschritten

Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die gefährliche Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert war. Zudem war der Lkw nicht vorschriftsmäßig gekennzeichnet. Wie die Auswertung der Fahrerkarte ergab, hatte der 36-Jährige darüber hinaus die vorgeschriebenen Ruhezeiten nicht eingehalten.