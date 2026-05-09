Kitzbühel feierte Derbyerfolg gegen Schwaz, Kufstein holte drei Rückstände auf

Der lettische Legionär Deniss Stradins führte Kitzbühel in der Fußball-Westliga zum Heimerfolg über harmlose Schwazer. Kufstein zeigte riesige Moral, bangte aber mit Torhüter Thomas Wimmer. Die Reichenau gewann und der FC Wacker kann am kommenden Sonntag aus eigener Kraft den Aufstieg fixieren.