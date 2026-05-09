Siegt Wacker, ist Aufstieg fix
Kitzbühel feierte Derbyerfolg gegen Schwaz, Kufstein holte drei Rückstände auf
Deniss Stradins (Grün-Gelb) war in den Reihen von Westligist Kitzbühel beim Derbysieg gegen Schwaz (Kevin Nitzlnader) der Matchwinner.
© Alexander Schwaninger
Der lettische Legionär Deniss Stradins führte Kitzbühel in der Fußball-Westliga zum Heimerfolg über harmlose Schwazer. Kufstein zeigte riesige Moral, bangte aber mit Torhüter Thomas Wimmer. Die Reichenau gewann und der FC Wacker kann am kommenden Sonntag aus eigener Kraft den Aufstieg fixieren.